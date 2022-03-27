/688515/كل-ما-تريد-معرفته-عن-حملة-شلل-الاطفال-2022-انطلقت-اليوم

حملة شلل الاطفال 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة تفاصيل حملة شلل الاطفال 2022 والتي تاتي في إطار الحرص على تقوية المناعة المجتمعية للأطفال، وضمان سلامتهم وحفظ مصر من المرض.

دوت الخليج

وتاتي هذه التساؤلات بعد قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،بالاعلان عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك بالمجان.

أخبار حملة شلل الاطفال 2022

وتاتي هذه الحملة في الفترة من 27 إلى 30 مارس الحالي بكافة محافظات الجمهورية، حيث تستهدف تطعيم جميع الأطفال ذوي الاعمار من يوم وحتى خمس سنوات، كما انها لا تقتصر على المصريين فقط بل ايضا تشمل غير المصريين المقيمين بالدولة.

45 ألف فريق طبى بإجمالى تسعين ألف فرد يعمل في الحملة

الجملة ايضا تستمر لمدة 4 أيام ، حيث تم بدايتها اليوم الاحد الموافق 27 مارس وتنتهي يوم 30 مارس الجاري، ويعمل بها 45 ألف فريق طبى بإجمالى تسعين ألف فرد.

ايضا يقوم بالمشاركة في هذه الحملة فرق الإشراف المركزية بالوزارة والفرق الإشراقية بجميع المديريات الصحية، كما انها وفقا لتصريحات القائم باعمال وزير الصحة، فانها سوف تجوب المحافظات والقرى والمناطق البعيدة ناهيك عن التجمعات والميادين الكبرى.

شعار الحملة "من بيت لبيت"

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار انه هذا الاطار فإن الحملة تنتشر في المنازل رافعة شعار "من بيت لبيت" بكافة المحافظات والقرى والمناطق البعيدة والنائية.

ضمان الحفظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض

ودعا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان كافة الأسر من اجل التوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لضمان الحفظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض.

اقرأ ايضا: تكافل وكرامة:عدد المستفيدين وصل لـ14 مليون.. وهناك معايير يتم على أساسها اختيار الفئات

ايضا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان اكد خلال تصريحاته على مأمونية ومجانية التطعيمات.