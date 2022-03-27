/688502/وزارة-الزراعة-ننسق-مع-وزارة-التموين-لإتاحة-السلع-للمواطنين-بأسعار-مخفضة

دوت الخليج

وأضاف الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الأخبار المذاع على قناة دى أم سى، على أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير فى جعل الدولة المصرية لديها أكتفاء ذاتى من عدد كبير من المنتاجات الغذائية والمحاصيل الزراعية الهامة للمواطن المصرى.

نجاح الدولة المصرية فى توفير كافة السلع للمواطنين

وأكد على أن الدولة المصرية نجحت فى توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى بدأت بجائحة كورونا ووصلت إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية، مشيرا إلى وجود بعض الدول الكبرى التى تعانى فى الفترة الحالية من أزمة فى توافر السلع الاساسية للمواطنين.

واضاف أن الدولة المصرية حريصة على نقل السلع المتاحة إلى المواطن المصرى من خلال منافذ البيع ومعرض اهلا رمضان، مشيرا إلى مبادرة خير مزاراعنا لأهلينا التى أطلقتها وزارة الزراعة والتى تأتى فى إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، بالأضافة إلى محاربة جشع بعض التجار واستغلالهم للأزمات العالمية. كما شدد على أن الأزمات العالمية المتتالية أظهرت قدرة ونجاح الدولة المصرية فى التصدى لتلك الأزمات وتوفير احتياجات المواطن المصرى.

ولفت إلى جهود الوزارة فى إنشاء منافذ ثابتة لبيع السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية للدولة من أجل وجود وافرة مستمرة فى حجم المعروض فى الأسواق المصرية سواء من خلال منافذ وزارة الزراعة أو من خلال منافذ أمان ووطنية ومنافذ وزارة التموين أو من أى منفذ أخر على مستوى الجمهورية، بالأضافة إلى وجود منافذ بيع متحركة منتشرة فى كافة المحافظات والنجوع والقرى لتوفير احتياجات المواطنيين فى تلك المناطق.

جهود الدولة المصرية فى قطاع الزراعة

واشاد بالتوسعات التى قامت بها الدولة المصرية فى قطاع الزراعة منذ 2014 من خلال مشروعات قومية هائلة أطلقتها الدولة من أجل زيادة المساحات المنزرعة فى الدولة وتطوير البنية التحتية والتى يتم استخدامه فى قطاع الزراعة، بالأضافة إلى إطلاق مشروعات تهدف إلى تطوير انتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لتعظيم انتاج الأراضى المصرية.