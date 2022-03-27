نشرة أخبار الفن: تأجيل حفل رامي صبري ورامي جمال للمرة الثانية.. تغريم اليوتيوبر أحمد حسن في قضية تحرشه بفتاة الكترونيا.. وهذه أسباب اعتزال أدهم نابسلي الغناء

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شهدت الساحة الفنية اليوم الاحد الموافق 27 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

تأجيل حفل رامي صبري ورامي جمال للمرة الثانية

كشفت الجهة المنظمة لحفل كلا من الفنان رامي صبري، والفنان رامي جمال وفريق مسار اجباري، عن تأجيل الحفل للمرة الثانية، إذ كان من المقرر إقامتها في يوم 18 من شهر مارس الجاري، ثم أجلت ليوم 30، لتؤجل الان إلى موعد غير محدد.

تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه في قضية تعديه على فتاة

أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، قرار جديد بشأن اليوتيوبر أحمد حسن المتهم بتعديه على فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، مستغلا احتياجها للعمل في التحرش بها لفظيا ووصفها بكلمات بذيئة، جاء بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن دفع غرامة 20 الف جنيه، بعد أن ثبت بأن قام بالتحرش الإلكتروني جنسيا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

أدهم نابلسي يكشف كواليس اعتزاله لأول مرة

تحدث المطرب المعتزل أدهم نابلسي عن كواليس اتخاذه قرار اعتزال الغناء للمرة الأولى منذ اعتزاله، خاصة وأنه قرار صعب يصعب على من حقق تلك النجاحات التي حققها النابلسي طوال مسيرته التخلي عنها فجأة كما فعل الفنان، فجاءت تصريحاته على النحو الآتي:

- فترة كورونا ساعدتني أرى الأمور على حقيقتها

- كنت افكر دائما في الاعتزال منذ شهر رمضان الماضي ولكني كنت أعمل على ألبوم غنائي جديد

- كنت اريد حذف السوشيال ميديا للتركيز على العمل ولكن وجدت آية تقول: «يا ليتنى قدمت لحياتى»

- مسحت السوشيال ميديا وحاولت مضيعش رمضان عليا وقررت انتهي من الالبوم وبعد كدة اعتزل

- في العشر الأواخر من رمضان بدأ ترددي من إني أكمل الالبوم ولا اعتزل

- اكتشفت أن محدش ضامن عمره يعيش المدة دي واخدت قرار الاعتزال

- استخرت ربنا كتير عشان أتاكد إن ده قرار لا رجعه فيه

- بعض شركات الإنتاج وقفت التعامل معايا أما شافت صورة ليا مع أمام مسجد لذلك أعلنت اعتزالي بشكل رسمي بفيديو على اليوتيوب.

منى زكي تحيي ذكرى رحيل أحمد زكي

حرصت الفنانة منى زكي، على إحياء ذكرى رحيل جان السينما المصرية احمد زكي، من خلال توجيه بعض الكلمات المؤثرة التي تحمل معاني الاشتياق واللهفة لأعماله السابقة، إذ شاركت جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، صورة للفنان أحمد زكي، وعلقت عليه، قائلة: «ألف رحمة ونور وحشنا موهبتك وتفانيك وصدقك».