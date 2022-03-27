8 مليار جنيه تكلفة الإحلال والتجديد لـ208 آلاف كم للصرف الصحي بالقرى.. والقابضة: الأولوية لـ«حياة كريمة»

لفت المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهمية استمرار تقدم أعمال المشروعات بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، خلال شهر رمضان، بنفس المعدلات دون تباطؤ، ومتابعة موقف تنفيذ الوصلات المنزلية فى المشاريع التي تم الانتهاء منها؛ لافتاً إلى أن تلك المشروعات تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة دولة مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفة دورية لتطور اﻷعمال مع كافة الجهات التنفيذية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومهندسي قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، شارك بها، في 24 أكتوبر 2021، في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، كان قد ذكر أن مصر شرعت في أچندة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة، وتحسين جودة المياه والصرف الصحي، فضلاً عن إعادة التدوير للمياه المستخدمة ومعالجتها.

وفي كلمته، كوزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من مشروعات الطرق والإسكان، في 15 ديسمبر 2016، كان قد أوضح أن 8 مليار جنيه، كانت تكلفة استثمارات الإحلال والتجديد، لـ208 آلاف كم طولي، من شبكات الصرف الصحي بالقرى، منها 33 ألف كم، تجاوزت أعمارها 40 عاماً.

هذا، وتابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الاجتماع، المشار إليه، موقف المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومراجعة تقدم الأعمال في كافة حزم المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية؛ مشدداً على أن تكون تلك المشروعات أولويةً ملحةً، خلال الفترة القادمة، والتزام رؤساء الشركات التابعة بمراجعة مسؤولياتهم، والتأكد من الانتهاء من حزم المشروعات، وفقاً للتوقيتات المحددة، مع ضرورة أن يلتزم رؤساء شركات مياه الشرب بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، والاعتماد على المكون الوطني في تنفيذ مشروعات المبادرة.