تفاصيل ضبط مسؤول عن مخبز بالعريش استولى على 8 طن دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بشمال سيناء، مسؤول عن مخبز بلدي بمدينة العريش لقيامه بالتصرف في كمية كبيرة من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وقالت اماني رسلان ، مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء ، أنه تم ضبط المسؤول اثناء القيام بحملة رقابية علي المخابز تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

واكدت مدير عام مديرية التموين أنه تم ضبط المسؤول عن مخبز بلدي، لتصرفه في 11 طن دقيق بلدي مدعم، إذ قام ببيعها في السوق السوداء بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر له بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ولفتت "رسلان" ,أن حملة الرقابة واصلت جهودها بالمرور علي باقي الأفران والمخابز وكذلك الأسواق حيث تم تحرير ،8 محاضر عدم الإعلان عن التسعيرة .

واشرت إلى أن الرقابة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، سبق والقت القبض على ،صاحب مخبز بلدي، لتصرفه في 38 طن دقيق الخاصة بالمخبز ،وبيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الاوراق الي النيابة لتتولي التحقيق .