كيروش للاعبى المنتخب: لن نكون بمفردنا لأننا نحمل فى قلوبنا دعم جمهور مصر

بعث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، برسالة تحفيزية باللغة العربية، للاعبى المنتخب الوطني قبل لقاء السنغال المرتقب، وكتب كيروش عبر حسابه على تويتر، "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني.. نمتلك طاقة أكثر من أى وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي.. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل فى قلوبنا دعم جمهور مصر".

وأضاف كيروش، "نحن كلنا ثقة لاننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا نسعى أن نصل له و قد نراه قريبا، نحن نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من اجل خدمة الجمهور المصري.. لكم التوفيق يا شباب مصر كارلوس كيروش".

وتتجدد المواجهة بين منتخبي مصر والسنغال فى الدور الحاسم والفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، ويسافر منتخب مصر للسنغال اليوم بعد انتهاء مباراة الذهاب مساء الجمعة، التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفراعنة 1-0.

ونجح المنتخب المصرى فى الحفاظ على نظافة شباكه باستاد القاهرة، ليعزز فرصه فى التأهل للمونديال قبل لقاء الإياب الثلاثاء المقبل فى داكار.

أون تايم سبورتس تنقل مواجهة الإياب

تنقل مباراة أون تايم سبورتس مواجهة مصر أمام السنغال على الهواء مباشرة، فى ظل نقل لقاء الذهاب والذى انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

أرقام كيروش مع منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

تولى البرتغالي كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر الأول فى الثامن من سبتمبر الماضي 2021 خلفًا لحسام البدري، وقاد منتخب أحفاد الفراعنة فى 19 مباراة قبل مواجهة العودة أمام السنغال، ونجح كيروش فى التفوق وقيادة المنتخب المصرى للانتصار فى 13 مناسبة، منها انتصاران بركلات الجزاء الترجيحية، أما عن الخسارة فتجرعها المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي فى 4 مباريات، منها مباراتان بركلات الترجيح أيضًا، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر فى ولاية البرتغالي كيروش.