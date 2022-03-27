سفير بلجيكا بالقاهرة يشيد بإنجازات مصر بقيادة الرئيس السيسي

أشاد سفير بلجيكا بالقاهرة “فرانسوا كورنيه”، بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحققت إنجازات تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشروعات عملاقة.

وقال السفير البلجيكي - خلال زيارته لمحافظة المنيا ولقائه بالمحافظ أسامة القاضي - إن بلجيكا ومصر شريكان وثيقان ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، معربًا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا واصفا إياها بأنها "مدينة جميلة وتتمتع بالأمن والأمان"، مشيرًا إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد الأهم والأضخم في التاريخ، حيث يجري العمل في 192 قرية بخمسة مراكز مدرجة في المرحلة الأولى.

واستعرض محافظ المنيا مع سفير بلجيكا أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، داعيًا إلى تعميق التعاون مع بلجيكا في كافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة، لوضع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى حيث تضم المحافظة العديد من الحضارات التاريخية والمزارات السياحية منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.