القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بجنوب سيناء.

ونجحت الحملة من اكتشاف وتدمير 555 فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.

وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط ٥٤ طنا من نبات البانجو الجاف و ٢٨٠ كيلو جراماً من بذور البانجو ، و ٢٤٥ كيلو جراماً من بذور الخشخاش، و ١١٤ طنا من بودرة البانجو، و١٧ طنا من الهيدرو الجاف، و٤٠١ كيلو جرام من بودره الحشيش، و ٤٨١ فرشاً للحشيش.

كما تم ضبط ٣٠٦ كيلوجرامات من الحشيش المفروم ، و٥٠ كيلو جراماً من بذور الهيدور المخدر ، و١٠ مصنع للحشيش بمشتملاته و 2 مكبس حشيش و ٢٩ زجاجة من ماده الكتامين المخدرة كما تم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و ١٨٠٠ من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبليه بجنوب سيناء.