محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات

ووجه محافظ مطروح - خلال كلمته - الشكر والتقدير لكل أم ودورها العظيم مع تضحياتها ومشاركتها الفعالة فى بناء الوطن بما تحمله من أسمى معانى التضحية والفداء مع اهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، وكذلك تحية إجلال وتعظيم لأمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم فداء للوطن.
وقام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للأمهات المثاليات، وهن فاطمة خميس على حسن، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة مطروح، ولكل من عزة على محمد مرسى الأم المثالية على مستوى مركز الضبعة، وفوزية عبد العليم الأم المثالية على مستوى مركز الحمام، وعطيات فتح الله عبد الرحيم من مركز سيوة، ومريم صدقى أم مثالية لابن من ذوى الهمم، وتكريم الأمهات المثاليات عن وحدة تكافؤ الفرص على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن هن عطيات محمد رزق عوض، وهيام سعيد سيد عليوة، وزينب على الميهى، وصبحية عبد اللطيف محمد، وياسمين عبد اللطيف موسى.
كما تم منح المكرمات مبالغ مالية وهدايا عينية مهداة من الشركات المشاركة فى الاحتفالية، وكذلك منح رحلتى عمرة أحدهما للأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة مع اختيار الأخرى بالقرعة العلنية من بين الأمهات المثاليات بوحدة تكافؤ الفرص.
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