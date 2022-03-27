جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، انطلاق فعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرضى شلل الأطفال، وذلك من المجمع الطبى بسيجر، والتى تبدأ من اليوم 27 مارس وتستمر لمدة 4 أيام للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة، عن طريق 2187 فرقة طبية تستهدف تطعيم 698711 طفلًا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.





ووجه رحمى مديرية الصحة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقطاع الصحى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك فى المدة المعلنة. وشدد "رحمى" على التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التى تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض. ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافى لمحافظة الغربية من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمعدل 698711 طفلًا، باستخدام الطعم الفموى سابين ثنائى التكافؤ"، مشيراً إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات، إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة."

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يشهد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.