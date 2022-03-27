محافظ بنى سويف يفتتح عددا من المشروعات بمركز ناصر فى قطاعات الصحة والتعليم

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الأحد، عددا من المشروعات بمركز ناصر فى قطاعات الصحة والتعليم، ضمن برنامج افتتاحات المشروعات الخدمية والتنموية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة مارس 2022، وفى إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات فى الصعيد.





وقال بيان صادر عن المحافظة اليوم إن المحافظ افتتح مشروع مدرسة كمال قرنى عويس للتعليم الأساسى "إنشاء جديد" بقرية دنديل، والتى نفذتها الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 2676 مترا بتكلفة تزيد على 5.5 مليون جنيه، وتضم 11 فصلا دراسيا، بجانب دورة مياه رياض أطفال بنين/بنات، دورة مياه لذوى الاحتياجات الخاصة، دورة مياه بنين/بنات، وغرف :طبيب، مجالات، مصادر، مدرسين، مكتبة، أخصائى نفسى واجتماعى،حاسب آلى. كما افتتح المحافظ مبنى المقر الجديد لعيادة التأمين الصحى خلف المدرسة الفنية بمدينة ناصر، على مساحة 220 متراً والذى يتكون من دور أرضى مخصص للأرشيف وطابقين يضمان 12 غرفة ، تشمل غرف للكشف والصيدلية ومعمل، حيث يخدم المبنى أكثر من 184 ألفا من المنتفعين والمستفيدين بخدمات التأمين الصحى بمركز ومدينة ناصر، بخلاف الفئات الجديدة المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحى مثل الفلاحين وعمال الزراعة. رافق المحافظ خلال الزيارة أعضاء مجلسى النواب النائب عبد الحكيم مسعود، ومحمد سيد جنيدى وسهام بشاى والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور محمد يحيى مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر و المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف.

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