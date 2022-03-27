الرى تزيل 22 حالة تعد فى 4 محافظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 76452 إزالة. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الموارد المائية والرى، فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل.

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