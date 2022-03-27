النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو9090"، مساء اليوم الأحد، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبوقير وميدان الوزارة، ومنزل كوبرى محرم بك المتجه إلى ميدان طريق الجيش، وطالب بسلوك محورالمحمودية لنقل الحركة المرورية من غرب إلى شرق المحافظة.

وذكر أن محافظة القليوبية شهدت بعض الكثافات للخارج من ميدان المؤسسة والمتجه إلى الزراعة نتيجة أعمال توسعة الطريق الدائرى وطالب بسلوك محور بنها الحر للانتقال إلى المحافظات والأقاليم، وأوضح أن محافظة أسيوط شهدت بعض الكثافات عند محور يسرى راغب ومنزل كوبرى فيصل وطالب باستخدام محور 23 يوليو لتقليل الكثافات داخل المحافظة.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وشهدت محافظة الجيزة بعض الكثافات فى شارع الجامعة وطالب القادم من كورنيش العجوزة سلوك شارع مراد أو شارع السودان، كما طالب بتجنب كورنيش العجوزة نتيجة الأعمال فى ميدان الجلاء وطالب باستخدام كوبرى الدقى للتوجه إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات فى كوبرى أكتوبر، و15 مايو، ويفضل استخدام كبارى "الجامعة والساحل والجلاء"، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، وطالب صابر بتجنب محور الأوتوستراد للقادم من المعادى واستخدام كورنيش النيل، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الفنجرى وطالب القادم من مدينة نصر سلوك شارع امتداد رمسيس.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 298، والعتبة 281، وجراج التحرير 802، والأوبرا 470 مكانا خاليًا.