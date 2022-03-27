الفئات المرخص لهم بالفطر فى رمضان.. ومقدار الفدية

جدة - نرمين السيد - من بين الأسئلة هل يرخص للمريض وكبار السن الفطر فى رمضان؟، وأكدت الدار، أن من الأشخاص الذين يرخص لهم بالفطر فى رمضان، المريض، إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص-ولا يَقْوَى معه على الصيام، والكبير فى السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.

ومقدار الفدية، هى إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التى يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام حوالى عشرة جنيهات.

واستدلت الدار على ذلك بيقول الله تعالى: "َمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".