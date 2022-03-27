خاص دوت الخليج..المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يلتقى رئيس الوفد الجديد بصحبة أبو شقة

/688513/خاص-تحيا-مصرالمستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-يلتقى-رئيس-الوفد-الجديد-بصحبة-أبو-شقة

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، وذلك بمشاركة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، حيث خسر الأخير انتخابات رئاسة الوفد 2022 وفاز بها يمامة بفارق أصوات ليس بكثير، فيما أعلن يمامه بأن حزب الوفد هو حزب كل المصريين ولا تصفية حسابات مع أحد والجميع داخل الوفد يد واحده مع الوطن والمواطن.

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