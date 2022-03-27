كوادر التنسيقية يعززون رصيد نجاحاتهم في "مجلس الشيوخ"..أطروحات قيمة حول "العمل الأهلي"

/688510/كوادر-التنسيقية-يعززون-رصيد-نجاحاتهم-في-مجلس-الشيوخأطروحات-قيمة-حول-العمل-الأهلي

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين صولاتهم وجولاتهم داخل أروقة البرلمان اليوم، حيث عزز فرسان التنسيقية من رصيد نجاحاتهم تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال مجموعة من الأطروحات القيمة لتعديلات قانون العمل الأهلي، والذي تولى أعضاء التنسيقية شرح وإيضاح مزايا التعديلات اللافتة.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي، حالة الزخم التي أثارها أعضاء الشيوخ من كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والإفادات التي ساهموا بها خلال وقائع الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، والتي أمتدت لتشمل نقاشات حول المجتمع المدني وأدواره، والجمعيات الأهلية، وحتى أمور وأحوال التعليم الخاص.

إسهامات قيمة

تمتاز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقدرة على إنصهار كافة الاطياف والمرجعيات الحزبية تحت لوائها، واليوم تقدم نائب التنسيقية عن حزب النور، محمود تركي بمجموعة من الإسهامات القيمة خلال نقاشات تعديلات العمل الأهلي، حيث أكد على أهمية الدور الفعال للجمعيات الأهلية فى التنمية مع الجهود التى تتم من الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة.

يعود الفضل للنائب محمود تركي في إثارة النقاش حول تعديلات العمل الأهلي، وقد أثرى النقاش بزوايا جديدة للحديث، أكد خلالها على أن دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحقيق رؤية " مصر 20- 30 "، والتى تعمل على مصلحة المواطن، وأن الجمعيات الاهلية سيكون لها دور كبير الفترة القادمة ولابد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق فى ظل الجمهورية الجديدة.

مستهدفات رئاسية

يمثل كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"حلقات متصلة" في سلسلة طويلة من الادوار الوطنية الدؤبة، لذا فقد توجه النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها بشأن الاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب محمود تركى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث بجلسة الشيوخ اليوم بعد أن تقدم نائب التنسيقية بإقتراح برغبة بشأن هذه الإشكالية ومن ثم الموافقة عليه وتقدم الحكومة بمشروع قانون يترجم الإقتراح، يؤكد دور المجلس الفعال فى الشارع المصرى، حيث أن هذا المشروع يعد تفعيل لعام المجتمع المدنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم الأول لمؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مد مرحلة التقنين تأكيد على أن مصر تهتم بالعمل المدنى والأهلى وتعطى المساحة الكاملة له للقيام بدوره.

أدوار ثرية

يثري فرسان التنسيقية النقاش حول كافة المحاور والأطروحات التي يتصدون لها بالرأي والمعالجة والنقاش، إعمالا لشعارهم الأثير "سياسة بمفهوم جديد"، وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدأب الذي شكله النائب محمود تركي اليوم خلال جلسة الشيوخ، لم يقتصر على نقاشات الجمعيات الأهلية، وإنما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن "تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة بأبنائنا الدارسين بالخارج"، للحكومة لاتخاذ ما يلزم وما ورد بها من توصيات.