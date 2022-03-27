/688504/ميعاد-قرعة-كأس-العالم-2022-في-قطر-والقنوات-الناقلة

ستقام القرعة الخاصة بكأس العالم بقطر 2022، فى الدوحة عاصمة قطر، وذلك بعد اكتمال معظم المتأهلين من كل القارات في مارس، والتي من المقرر أن تنتطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي وتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعرف 4 مباريات حاسمة للمنتخبات العربية في الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحل منتخب المغرب ضيفاً على جمهورية الكونغو، وتخوض تونس خارج أرضها أمام مالي، والجزائر ضد الكاميرون، فيما أستقبلت مصرعلى أرضها السنغال وتنتظر المباراة القادمة الحاسمة.

ويسعي الفرعوني محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، فى تجاوز منتخب السنغال ونجمه ساديو مانى، والحصول على واحدة من البطاقات الخمس الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والبداية بداءت بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالقاهرة، قبل السفر للعب مباراة الإياب بالسنغال.

موعد مباراة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022 يوم الثلاثاء القادم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

تأهل 12 منتخب إلى كأس العالم 2022 قطر

-قطر من قارة آسيا، وهو صاحب الأرض ومستضيف البطولة.

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا.