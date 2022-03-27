الليلة.. It's Showtime يستعرض أبرز أحداث حفل الاوسكار على قناة cbc

/688500/الليلة-Its-Showtime-يستعرض-أبرز-أحداث-حفل-الاوسكار-على-قناة-cbc

يستعد برنامج "It’s Showtime لعرض تقارير حصرية من هوليوود ومن داخل مسرح دولبي، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل الاوسكار رقم 94، الذي يعد الحف الأهم في صناعة السينما عالميا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل الاوسكار رقم 94

يعرض برنامج it's Showtime تقارير حصرية قبل انطلاق حفل الاوسكار على قناة cbc وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاحد الموافق 27 من شهرر مارس الجاري، ويتم ذلك بمعرض معهد الأزياء للتصميم والترويج FIDM، الذي استقبل أهم الأفلام كي يستطيع الآلاف الاقتراب منها، فيشعرون بذلك أنهم دخلوا كواليس أعمالهم السينمائية المفضلة. وفي عام ٢٠٢٢ يضم المعرض أزياء ٢٢ فيلما، منهم أزياء الأفلام الخمسة المرشحة لجائزة الأوسكار كأفضل تصميم ملابس وهم: nightmare alley, Dune, Cruella, Cyrano, West side story.

تفاصيل تقرير برنامج it's Showtime

ويستعرض البرنامج في التقرير الثاني تحضيرات الريد كاربت الخاصة بحفل الأوسكار، إذ تتجه الأنظار إلى مسرح الدولبي في لوس أنجلوس، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار، لذا يعرض البرنامج جولة خاصة من كواليس حفل الأوسكار، ولقاء خاص مع رئيس الشركة المنظمة لفعاليات السجادة الحمراء.

مطبخ الاوسكار

ولان حفل الاوسكار يستمر لساعات ولذلك لا بد أن يكون هناك مطعما خبيرا بأكلات النجوم ليحضر لهم أشهى الأكلات قبل وخلال وبعد الحفل، وهذا ما يقوم به شيف الأوسكار الشهير "وولفجانج باك"، الذي استضافته كاميرا البرنامج داخل المطبخ التحضيري للحفل، ومن المقرر عرض كواليس مطبخ الاوسكار كم خلال عدسة برنامج it's Showtime ضمن التقارير التى ستعرضها الليلة.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

التقرير الاهم على الاطلاق، هو عرض من سيفوز بالشرف العظيم والجائزة الأهم في العالم، حيث زجد أفلاما لم يتوقع ظهورها ترشحت وفازت في السابق، وممثلين توقع لهم فوز كاسح لم تذكر حتى أسماؤهم لذلك التقى البرنامج بخبيرة الترفيه الصحفية الأمريكية جيني ولف لمعرفة من سيفوز بأهم الألقاب للعام.

ويتشوق الجمهور وعدد كبير من نجوم الوسط الفن الحفل بلهفة شديدة حيث يشهد حفل ضخم بحضور نجوم مصرية وعالمية.