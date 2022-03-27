/688499/كيروش-يوجه-رسالة-حماسية-للاعبي-مصر-قبل-مواجهة-السنغال

كتب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، نحن نمتلك طاقة اكثر من اي وقت مضى بتواضعنا و روح فريقنا و العمل الجماعي قبل مواجهة السنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كيروش عبرالرسمي" تويتر"، شباب مصر جاهزون للشوط الثاني نحن نمتلك طاقة اكثر من اي وقت مضى بتواضعنا و روح فريقنا و العمل الجماعي فلن نكون بمفردنا لاننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر.

وأختتم:"نحن كلنا ثقة لاننا نعلم انه شيء اسمى منا جميعا نسعى ان نصل له و قد نراه قريبا.نحن نعلم اننا نقدر ان نفعلها لاننا جاهزون ان ندفع ثمن ان نلعب مباراة عظيمة و نقدم كل مجهوداتنا و تضحياتنا من اجل خدمة الجمهور المصري لكم التوفيق يا شباب مصمنتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ”.

الجدير بالذكر أن وانتهى الشوط الثاني بين منتخب مصر والسنغال فى نهائي أمم إفريقيا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء فى نهائي أمم إفريقيا

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.