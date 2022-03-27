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تفقد وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ميناء سفاجا بالبحر الأحمر اليوم الأحد.

دوت الخليج

واكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، اننا عهدنا من وزارة النقل ان نعمل من أجل التكامل مع كافة قطاعات وزارة النقل، مشيدا بحالة التطوير التي تشهدها المينا.

واشار إلى أن ميناء سفاجا من المواني الهامه لارتباطها بصعيد مصر، حيث انه ميناء شامل البضائع والركاب ، مؤكدا أن التطوير خلال الفترة الحاليه ، سيعمل على طفرة كبيرة في التنمية .

وفد لجنة النقل يتفقد ميناء سفاجا.. وعلاء عابد: تطويرها يخدم التنمية بالصعيد

وأضاف النائب علاء عابد، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يهتم بتنمية الصعيد ، واليوم نري جنوب مصر يتطور وهذا يستلزم زيادة الصادرات الواردات من البضائع بالميناء ، وايضا زيادة أعداد السياحة، حيث ان المنافسة في المواني اصبحت عالمية ، تطوير ميناء سفاجا سيعمل على تنمية الصعيد ومصر كلها .

وابدي رئيس لجنه النقل والمواصلات استعداد اللجنه للتعاون مع هيئة ميناء سفاجا من اجل تطوير الميناء للوصول للمستهدف من خطة تطوير الميناء التي تريد الهيئة تنفيذها.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود

هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.