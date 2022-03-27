/688495/كل-سنة-وانت-طيب-ياقلب-اختك-هكذا-أنهت-مها-احمد-خلافها-مع-السقا

شهدت الساحة الفنية في فترة ليست بالقليلة، نشوب أزمة قوية بين الفنانة مها احمد والفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، بعد أن اتهمتهم بالتخلي عنها في محنتها وتجاهلها بعد أن طلبت منهم المشاركة في عمل فني، ساخرة من تقديمهم لمسلسل «نسل الاغراب»، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة الفنانة مها احمد للفنان أحمد السقا في أول ظهور لهما بعد خلافهما

كشفت الفنانة مها احمد تصالحها مع الفنان أحمد السقا من خلال مشاركتها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «يا أحمد يا سقا فين هدية عيد الأم، خلي بالك داخل علينا رمضان، هتبقى هدية عيد أم وياميش رمضان، أنت حر كل سنة وأنت طيب يا قلب أختك ورمضان كريم».

الجدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة هو من أعلن عن مسامحته للفنانة مها احمد بشأن تصريحاتها المسيئة له، في حين رفض احمد السقا مصالحتها رغم اعتذارها له وتدخل عدد من النجوم بينهم، لتفاجيء أحمد الجميع في الساعات القليلة الماضية بمصالحتها لاحمد السقا.

أحمد السقا في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل الاختيار 3، الذي يتدور أحداثه حول بطولات الشرطة والجيش المصري في مواجهة الإرهاب الذي أطاح بمصر وشعبها متنكرًا في الشعار والزيي الإسلامي، قاضيًا على حياة الآلآف من الأبرياء دون أدنى وجه حق، وهو الأمر الذي حمله بيتر ميمي مخرج العمل على عاتقه.

ويخوض بطولة المسلسل بجانب احمد السقا كلا من أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، خالد زكي وأحمد مكي، ويعرض العمل على شبكة قناة on, فضلا عن عرضه بدون فواصل إعلانية على منصتي شاهد ومنصة واتش إت الرقمية، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاحات ساحة خلال فترة عرضه كالتي حققته الأجزاء السابقة منذ بداية رمضان 2019 حتى الآن.