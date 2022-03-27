/688494/اختلفوا-على-حصيلة-المسروقات-الامن-يفك-لغز-مقتل-شاب-وإلقاء-جثته-بجوار-بالغربية

نجح فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من فك لغز قضية العثور على جثة مجهولة ملقاه بجوار جانبيه السكة الحديد بطنطا .

دوت الخليج كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي بلاغا من العميد اسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بالعثور علي جثه لشاب اعلي جانب السكة الحديد بطنطا ، علي الفور شكل اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية فريق بحث لسرعه عمل التحريات وضبط مرتكب الواقعه . وبعمل التحريات والتحقيقات والتي استغرقت 48ساعه تم الوصول إلي مرتكب الواقعة . 3 أشخاص شابان وفتاه وتم الاتفاق بينهم علي قتل شريكهم الرابع وكشفت التحريات وجود 3 أشخاص شابان وفتاه وتم الاتفاق بينهم علي قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم علي حصيلة مسروقات قامو بها خارج نطاق محافظة الغربية وعقب تقسيمهم المسروقات عزمو النيه للتخلص منه وتبين أن المتهمين هم ابو المعارف م ونورا ومحمد حو وجميعهم في العقد الثاني من العمر وتم القبض عليهم وبالعرض علي النيابه العامة اعترفو بالجريمة وتم تمثيل الجريمه وقررت النيابة العامه حبس المتهمين 4ايام علي ذمة التحقيقات.

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