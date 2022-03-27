مسلسلات رمضان 2022.. محمد جنيد ينضم لأبطال مسلسل الكبير أوي 6

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انضم الفنان الشاب محمد جنيد لأبطال مسلسل الكبير أوى 6، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي ومن المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة محمد جنيد في مسلسل الكبير اوي 6

يشارك الفنان محمد جنيد في مسلسل الكبير اوي 6 بحلقتين فقط ومن المقرر أن يجتمع في كلا الحلقتين بالفنان أحمد مكي الذي يواصل تصوير العمل حتى الآن، ترقبا لعرضه ضمن السباق الرمضاني 2022.

ويشهد مسلسل الكبير أوي 6 مشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف بجانب الفنان محمد جنيد منهم والفنانة أسماء جلال والفنانة نرمين الفقي حيث تظهرن كل واحدة في حلقتين من العمل، بشخصيات من المتوقع أن يتفاجيء بها الجمهور..

أبطال مسلسل الكبير اوي 6

ويعد مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي، وغيرهم بنخبة من النجوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 6

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم. حيث يجد العمدة الكبير نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترةويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، ليقوم بزواج ابنة عمه زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب، وخلال أحداث الحكاية. يجد جوني نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئاً في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن مواقع التواصل توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة. ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من ورائها.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 6

ومن المقرر عرض حلقات مسلسل الكبير اوي 6 على قناة on و on دراما وروتانا خليجية، فضلا عن منصتي شاهد وواتش ات، قبل شاشة التلفزيون بما يقرب من 24 ساعة، بدون فواصل إعلانية.

وتأتي فكرة مسلسل الكبير بشكل عام حول عمدة قرية "المزاريطة" وهو الفنان أحمد مكي الذي اكتشف وجود شقيقين توأم له جوني وحزلقوم وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الأحداث.