"بشرى سارة".. وظائف وزارة البترول 2022

وظائف وزارة البترول 2022.. يتسائل عدد من المواطنين عن معرفة وظائف وزارة البترول 2022. حيث تعد هذه الكلمات من الكلمات البحثية الشهيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل لما تمثله من اهمية كبيرة لدى قطاع من المواطنين الراغبين في العمل بهذه الوظائف.

وظائف وزارة البترول 2022

وفي هذا السياق قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية المسماه جاسكو، باعلانها عن الحاجة للتعيين بمواقع الشركة المختلفة وذلك في عدد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.

ومن بين هذه المحافظات التي الاعلان عن حاجة موظفين بها بمواقع الشركة المختلفة : القاهرة - الإسكندرية - بور سعيد، ويكون هذا الامر عن طريق الإعارة تمهيداً للنقل من الشركات الشقيقة بقطاع البترول. ونرصد في السطور القليلة التالية عدد من وظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل الشركة:

وظائف بالبترول للمؤهلات العليا

مهندسو ميكاترونكس مهندسو ميكانيكا مهندسو كهرباء مهندسو كهرباء (أجهزة) مهندسون مدني كيميائيون - حاصلون على بكالوريوس علوم كيمياء وظائف بالبترول للمؤهلات المتوسطة فنيون - (دبلوم مساحة) فنيون - (دبلوم ميكانيكا) فنيون - (دبلوم كهرباء) فنيون - (دبلوم فني كهرباء) فنيون - (دبلوم فني اتصالات وإلكترونيات)

المحافظات المتاح بها الوظائف:

القاهرة

الشرط: المتقدم يكون من سكان القاهرة وعنوانه ثابت ببطاقة الرقم القومي

الإسكندرية

الشرط: : المتقدم يكون من سكان الاسكندرية وعنوانه ثابت ببطاقة الرقم القومي

بورسعيد

الشرط: المتقدم يكون من سكان بور سعيد وعنوانه ثابت ببطاقة الرقم القومي

ومن ضمن الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها هي ان يكون البيانات مدخلة باللغة العربية والسن لا يتجاوز 30 عاما

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اكشتافات شركة ايني الايطالية الجديدة

تجدر الاشارة الى ان وزارة البترول المصرية قد اعلنت في وقت سابق أن شركة "إيني" الإيطالية، قامت بالاعلان عن ثلاث اكتشافات جديدة للبترول والغاز في الصحراء الغربية.

ووفق ما اعلنته وزارة البترول المصرية فان الاكتشافات تضم بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.