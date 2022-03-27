/688509/القوى-العاملة-تعيين-827-بينهم-10-قادرون-باختلاف-ببنى-سويف

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 827 شاباً من المؤهلات المختلفة، وجاء منهم 10 "قادرون باختلاف".

دوت الخليج

ويأتي ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2660 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي استخراج 870 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و 880 شهادة قياس مستوى المهارة .

تعيين 827 بينهم 10 "قادرون باختلاف" ببنى سويف

و تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 597 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 684 عامل ، كما تم التفتيش على 235 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 59 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، و منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 2000 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة للرعاية الصحية لعامل لإجراء عمليات جراحية.