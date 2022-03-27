عاجل- الطلبة العائدين من أوكرانيا.. 102 لن يتمكنوا من دخول الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالى، أن 102 طالب من العائدين من أوكرانيا ممن تقدموا بأوراقهم لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص طبقا لقانون الجامعات المصرية، وبذلك لن يتمكنوا من أداء الامتحانات المخصصة للطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين فى استكمال دراستهم بمصر، وقد تم إبلاغ هؤلاء الطلبة بطبيعة موقفهم النهائى، عبر مجموعات الواتس آب والتليجرام وكذلك ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأحد، أن ذلك جاء فى إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعليم العالى والبحث العلمى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتى تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة). وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالى من تقدموا بأوراقهم للتسجيل فى الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالبا وطالبة، فى الفترة من 14 مارس حتى 24 مارس الجارى، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشرى جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس). من جانبها، طالبت السفارة المصرية بأوكرانيا، الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك ولديهم مشكلة فى الحصول على كشف درجات أو سحب ملفاته من الجامعات الأوكرانية، أن يرسل بياناته من خلال الرابط التالى اضغط هنا

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