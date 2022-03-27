عاجل- قوات حرس الحدود تدمر 555 فدان مخدرات فى جنوب سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - ونجحت الحملة فى اكتشاف وتدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، وتم ضبط 54 طنا من نبات البانجو الجاف، 280 كيلو جراما من بذور البانجو، 245 كيلو جراما من بذور الخشخاش، 114 طنا من بودره البانجو، 17 طنا من الهيدرو الجاف، 401 كيلو جرام من بودرة الحشيش، 481 فرشا للحشيش، 306 كيلو جرامات من الحشيش المفروم، و50 كيلو جراما من بذور الهيدور المخدر، 10 مصانع للحشيش بمشتملاته و2 مكبس حشيش، و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة، كما تم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة. وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع والاضرار بالأمن القومى المصرى. يأتى ذلك ستمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدره والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

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