جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، دعم مركز مطاى بعدد من السيارات الحديثة لرفع تراكمات القمامة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ، لتنفيذ منظومة النظافة فى إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة فى المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى على المدينة.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - رئيس المدينة خالد عبد الرؤوف بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة. وأشار إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات لرفع مستوى منظومة النظافة خاصة بالشوارع والميادين، ورفع الأتربة من جوار الأرصفة، وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالى للمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنيا: تدعيم منظومة النظافة بالمعدات الحديثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.