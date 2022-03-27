تعقيم مساجد السويس استعدادا لـ رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال راضى، فى تصريح اليوم الأحد، إن المديرية تعمل على الانتهاء من كل الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن هناك حملات تطهير وتعقيم الدائم للمساجد وكذلك تنفيذ التعليمات فى شأن فتح مصليات النساء خلال الشهر المبارك، وأنه على ثقة ويقين فى تعاون أهالي السويس لتعاونه في خدمة بيوت الله.
وأضاف أنه سيتم تكثيف المرور من قبل مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين والمتابعة لضبط سير العمل بالمساجد ورصد أى مخالفات خلال الشهر الكريم، مؤكدا أنه تم التشديد على الأئمة بضرورة الالتزام بالزى الأزهرى داخل المساجد.
وأكد أن المديرية ستعمل على ضرورة تنشيط الدعوة بالمساجد، مشيدا بمشروع صكوك الإطعام فهو مشروع قومى يخدم بنى وطنى لإدخال البهجة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية فى هذه الأيام المباركة، مناشدا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لكى يؤدى المسجد دوره المجتمعى.
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