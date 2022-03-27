ورشة عمل بجامعة الإسكندرية عن برنامج الـ«SciVal»

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، ورشة عمل عن برنامج الـ"SciVal" التابعة لمؤسسة السيفير Elsevier العالمية، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى (EKB).





جاء ذلك بحضور الدكتورة آلاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية وفريق السيفير ولفيف من وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن بنك المعرفة المصرى يعد كنزا بحثيا كبيرا للباحثين، نظرًا لما يحتويه من دوريات علمية فى كافة المجالات البحثية والكتب الإلكترونية، والمجلات العلمية، وأنه أحد أكبر المشروعات العلمية الواعدة فى مجال المعرفة.

وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف للارتقاء بالبحث العلمى فى جامعة الإسكندرية والاطلاع على ترتيب جامعة الإسكندرية عالميا، وتوفير كافة أدوات البحث العلمى للباحثين بالجامعة، فضلا عن تقديم خدمات متميزة للباحثين بالجامعة من خلال برنامج السايفال الذى يفيد الجامعة والنشاط البحثى تزامنا مع التطور الهائل فى الأبحاث العلمية الذى يتطلب العمل على استكشاف وسائل أفضل لقياس تأثير مشروعاتهم البحثية على المجتمع.

واستعرض فريق عمل السيفير الإحصاءات والمعلومات الدقيقة الخاصة بالبحث العلمى فى جامعة الإسكندرية وترتيب جامعة الإسكندرية عالميا مقارنة بباقى الجامعات فى المجال البحثى.

وأكد الفريق أن "السايفال" تساعد الباحثين ومتخذى القرار لاختيار ومعرفة الاتجاهات البحثية الحديثة من خلال Global research community، كما أنها تمكن الباحثين من الوصول للدوريات العالمية بأدواتها البحثية وإحصاءاتها الدقيقة، نظرًا لكونها أحد أهم منتجات شركة السيفير Elsevier وهو أداة تحليل بيانات بحثية يمكن من خلالها تحليل الأداء البحثى لمجموعة من الباحثين أو مؤسسات باستخدام مقاييس ومؤشرات مختلفة، فضلا عن تحديدا الاستراتيجيات البحثية للباحثين والمؤسسات، كما أنها تتيح إمكانية المقارنة بين باحث وباحث أو تخصص وتخصص أو جامعة وجامعة أو بلد وبلد أخر، كما أنه يسمح بإكتشاف أفاق التعاون بين الجامعات وبعضها أو أى تعاون دولى و اختيار المجلة المناسبة للموضوع البحثى الذى يقوم به الباحث.

واستعرض فريق العمل إمكانيات قاعدة بيانات جهات التمويل والتى تعتبر إضافة جديدة على بنك المعرفة المصرى، والتى تمكن الباحثين من البحث عن منح فى أكثر من 5000 جهة مانحة حول العالم.