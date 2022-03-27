جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف فى استقبال الوزيرة القبرصية، حيث اصطحبها فى جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على ما يحتويه من إمكانيات هائلة وكنوز وآثار وملوك عظام تم التحضير لعرضهم على أعلى مستوى مما وصل إليه أساليب العرض الحديثة.
وأعرب الضيوف عن انبهارهم بالمتحف وتقديرهم لما فعله المصريون من عظمة وإبداع فى عرض كنوز آبائهم بطريقة مبتكرة والمحافظة عليها.
وحرصت الوزيرة القبرصية والسفير القبرصى على أخذ الصور التذكارية واستمعوا إلى شرح واف لقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية بصحبة الدكتورة عبير أبو المجد كبير أمناء متحف الحضارة.
وفى نهاية الزيارة، قدموا الشكر للمسئولين والقائمين على هذا العمل الرائع ووعدوا بتكرار الزيارة إلى هذا الصرح الشامخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الطاقة والتجارة القبرصية تزور متحف الحضارة بالفسطاط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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