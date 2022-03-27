الجيزة: 3935 فرقة طبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جاء ذلك خلال إطلاق المحافظ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الأحد، من داخل مركز الرعاية الصحية الأولية لطب الأسرة بميت عقبة بحى العجوزة، مؤكدا أن الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال محافظ الجيزة إن المستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل وطفلة فى الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة.
وحرص راشد على متابعة فعاليات الحملة وسط المواطنين، كما تفقد مخزن مكتب الصحة للتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تفقد مركز المعلومات وتنظيم الأسرة داخل مكتب الصحة، كما تفقد محافظ الجيزة سير تطعيمات كورونا داخل مكتب الصحة.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور سامح العشماوى، أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام تبدأ اليوم، لافتا إلى أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية و بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.
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