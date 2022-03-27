سفير بلجيكا بالقاهرة يشيد بالإنجازات المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أشاد سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنيه بالنهضة الحديثة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تحققت إنجازات تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشروعات عملاقة.





وقال السفير البلجيكى، خلال زيارته لمحافظة المنيا ولقائه بالمحافظ أسامة القاضى، إن بلجيكا ومصر شريكان وثيقان ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية فى العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا واصفا إياها بأنها "مدينة جميلة وتتمتع بالأمن والأمان"، مشيرا إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أسامة القاضى حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد الأهم والأضخم فى التاريخ، حيث يجرى العمل فى 192 قرية بخمسة مراكز مدرجة فى المرحلة الأولى.

واستعرض محافظ المنيا مع سفير بلجيكا أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، داعيا إلى تعميق التعاون مع بلجيكا فى كافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة، لوضع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى حيث تضم المحافظة العديد من الحضارات التاريخية والمزارات السياحية منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التى مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.