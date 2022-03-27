حياة كريمة.. بدء رفع كفاءة الكوادر المحلية بقرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى بدء دورتين تدريبيتين لرؤساء المراكز والمدن ومنسقى الوحدات ومديرى فى مركز سقارة للتدريب بهدف رفع كفاءة وقدرات الكوادر المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال شعراوى -وفق بيان للوزارة صادر اليوم الأحد- إن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها فى تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التى ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وأضاف شعراوى أن الدورتين يستهدفان تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياة كريمة" وبإجمالى 52 مركزا إضافة إلى 52 من منسقى وحدات "حياة كريمة" ومديرى التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة، ويستمر البرنامج على مدار الأسبوع الحالى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى إشراك المواطنين ودمجهم فى عمليات التخطيط المحلى ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات.

وأوضح أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة فى تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال شعراوى إن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى تتضمن 4 مكونات فرعية، منها إعداد 27 مدربا من مختلف المحافظات التى تشملها مبادرة "حياة كريمة" وتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الماضى، وتم التركيز خلالها على كافة الموضوعات والبرامج وورش التدريب التى تعمل على إعداد مدربين على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج والتى تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية وبإجمالى حوالى 9 آلاف موظف.

ولفت إلى أنه من مكونات البرنامج أيضا استهداف رؤساء الوحدات المحلية القروية التى سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بها خلال العام الحالى، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالى 332 رئيس قرية.