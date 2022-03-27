في رمضان.. اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢ 

اجازات شهر ابريل.. بالتزامن مع قدوم شهر ابريل تحظى هذه الكلمات على نسب بحث عالية على محرك جوجل العالمي، وذلك خلال الايام القليلة الماضية، نظرا لتطلع المواطنين إلى معرفة اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢ من اجل الاستعداد لها وقضاء الاجازات، لان هذهالاجازات يتزامن قدومها مع قدوم شهر رمضان المبارك والتي تكثر فيه الاعمال الطيبة والفضائل الكريمة.
اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢
اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢.. وفي هذا الاطار قامت رئاسة مجلس الوزراء، بالاعلان عن إجازات شهر أبريل 2022 ، ولكنها جاءت يوم واحد على الرغم من وجود مناسبتين رسميتين خلال شهر ابريل، ليبلغ بذلك عدد الأيام التي تعطي فيها الدولة إجازات شهر أبريل ٢٠٢٢ يوم واحد.
ونرصد هاتان المناسبتان في السطور القليلة التالية:
عيد تحرير سيناء 2022
عيد شم النسيم 2022
اجازات شهر رمضان
الاعياد يتزامن قدومها ٥ أبريل ٢٠٢٢
وووفق ما اعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية “ https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/”
فالاجازة ستكون يوم واحد يوافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢، حيث يتزامن قدوم هذه المناسبتين في يوم واحد، في منتصف الاسبوع،ولكن سوف يتم اخذهم نهاية الاسبوع تنفيذا للقرار الذي اصدرته الدولة بترحيل الاجازات الى نهاية الاسبوع.
عيد تحرير سيناء 2022
وفي هذا الاطار وجب التنويه ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. عيد تحرير سيناء .. يوافق يوم 25 أبريل “ عيد تحرير سيناء” من كل عام، حيث يعد يوم هام بالنسبة لجموع المصريين نظرا لكونه اليوم الذي اعادت فيه الدولة المصرية أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.
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استرداد أرض سيناء
وفي يوم 25 ابريل، تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا، والتي تم استردادها بعذ ذلك بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.
ومنذ ذلك اليوم اصبحت هذه الذكرى عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية.
عيد شم النسيم
يعد هذا اليوم عطلة وطنية مصرية بمناسبة بداية فصل الربيع، ويكون هذا اليوم في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي الشرقي، وذلك في الاخذ بعادات أكبر طائفة مسيحية في البلاد، القبطية الأرثوذكسية.
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