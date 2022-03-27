اقتراب.. موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

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موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 .. تصدرت هذه الكلمات البحثية محرك البحث العالمي جوجل، وذلك من قبل الطلاب وأولياء الأمور المعنيين بهذا الأمر كما يتم البحث ايضا حاليا عن موعد هذه الامتحانات خاصة بعد ان تم اصدار اقاويل بشأن تعطيل الدراسة في شهر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

من المقرر ان تنعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بلجان مدرسية يتم فيها اخذ الاجراءات الاحترازية والاجراءات اللازمة من اجل مجابهة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من هذا الفيروس الذي انتشر في جميع انحاء العالم.

بداية امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 مصر

وحسب ما تم الاتفاق عليه فانه من المقرر بداية امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بداية من يوم 7 مايو 2022، ويكون هذا الامر وفق ما جاء بالجدول المحدد من المدارس .

ويكون امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 على مستوى المدرسة، كما يتم وضع الامتحان من قبل الموجهين والمعلمين الاوائل في تخصاصاتهم، كما تم التشديد من قبل وزارة التربية والتعليم على ضررورة مراعاة المواصفات الفنية للامتحانات المحددة من قبل المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة.

قدوم شهر رمضان

وتجدر الاشارة الى قدوم شهر رمضان المبارك بداية الاسبوع القادم من الشهر المقبل ، حيث يتزامن قدومه يوم 2 ابريل، ويتبقى عليه 5 ايام بداية من اليوم الأحد.

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ويتسابق المسملين في هذا الشهر المبارك والذي خصه الله عز وجل بالذكر والطاعة حيث ترفع فيها الاعمال الى الله، وذلك من خلال القيام باعمال الخير والتقرب الى الله بالطاعات .

ايضا مع قدوم شهر رمضان المبارك تكثر من خلاله الزيارات والمناسبات الامر الذي دفع الحكومة الى التحذير الدائم وتوجيه عدد من النصائح للمواطنين بشأن عدم التهاون في الاخذ بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وعدم الخروج الى في الضروريات.