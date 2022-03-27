/688493/أيمن-ابو-العلا-الإعلام-مقصر-فى-الثقافة-الصحيةونشكر-الرئيس-السيسي-على-مبادرة-١٠٠-مليون-صحة

أشاد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة" ، والتي أطلقها الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والسارية، من خلال تقديم الخدمة الطبية للمرض وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذه الأمراض، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

دوت الخليج

جاء هذا خلال ندوة" المسكنات وآثارها الطبية"، فى اطار حملة النائب ايمن ابو العلا، " معا من أجل ثقافة صحية" لرفع وعي المصريين بمخاطر الظواهر الطبية الخاطئة.

وقال وكيل حقوق إنسان النواب، أن الإعلام مازال مقصرا، فى نشر الثقافة الصحية ، حوا خطورة المسكنات وتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة وجود مجلات علمية طبية متخصصة تنشر ثقافة صحية سليمة حول بعض الظواهر الصحية الخاطئة المنتشرة فى المجتمع، إضافة إلي وجود إليكيشن طبي لتقديم الدعم الطبي والاستشارة للمرضي عن طريق التكنولوجيا.

أيمن ابو العلا: الإعلام مقصر فى الثقافة الصحية..ونشكر الرئيس السيسي على مبادرة ١٠٠ مليون صحة

ومن جانبه أضاف الأستاذ الدكتور، سامح محمد فخرى، استاذ الجهاز الهضمى والكبد، كلية الطب جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، أن الجزء الوقائي فى المجال الطبي لا يحظي بكثير من الإهتمام، مشيدا باطلاق الدولة لعدد من المبادرات الصحية التوعوية، والتي تهدف األي زيادة وعي المواطن لمسئوليته الشخصية، خاصة فى الموضوعات التي تناولها الندوة كالمسكنات، والتدخين وأضراره، فضلا عن اللجوء للتبع المسخن كمرحلة انتقالية للإقلاع عن التدخين، مضيفا أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي، تعتبر أعظم مسح طبي لفيروس سي، حيث تم فحص حوالي ٥٦ مليون مواطن، مضيفا "بطلت اشوف عيانين عندهم فيروس سي".

نفتقد لوجود ثقافة صحية فى مصر

وتابع الأستاذ الدكتور ياسر سمهان، استاذ التخدير وعلاج الألم، معهد تيودوربلهارس للأبحاث، اننا نفتقد لوجود ثقافة صحية فى مصر، مطالبا المواطنين بضرورة فحص طبي على الأقل مرة شهريا، لاكتشاف الأمراض فى وقت مبكر ومعالجتها.

وأوضحت والأستاذ الدكتورة رشا درويش، استاذ مساعد الامراض الباطنه والكلى كلية طب جامعة القاهرة، اننا فى حاجة للإتجاه لطب الأمراض وليس طب الأعراض، من خلال النظر لجذور واسباب المرض، مشيرة إلي إطلاق حملة للتوعية ضدد امراض الكلي المزمنة مثل معالجة السكر والضغط.

وشارك فى الندوة، الأستاذ الدكتور، سامح محمد فخرى، استاذ الجهاز الهضمى والكبد، كلية الطب جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، والأستاذ الدكتور ياسر سمهان، استاذ التخدير وعلاج الألم، معهد تيودوربلهارس للأبحاث، والأستاذ الدكتورة رشا درويش، استاذ مساعد الامراض الباطنه والكلى كلية طب جامعة القاهرة.

تجدر الإشارة إلي أن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، اطلق حملة موسعة تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بقضايا الصحة العامة للمصريين، تحت عنوان "معًا من أجل الثقافة الصحية"، مؤكدا إن الحملة ستعمل على التوعية بالظواهر الصحية السلبية الخاطئة المنتشرة في المجتمع المصري، ومنها خطر الإفراط في تناول المسكنات، ومرض السكر ومضاعفاته، إضافة إلي التدخين وأضراره وخطورة استخدام التبغ المُسخن كبديل للتدخين، إضافة إلى العادات الغذائية السيئة وأمراض السمنة، والجروح وكيفية التعامل معها.