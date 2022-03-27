هاني سلامة يجسد دور مستشار في مسلسل ملف سري «تفاصيل»

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كشف الفنان شريف سلامة عن شخصيته في مسلسل ملف سري المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان في عام 2022، وينتمى للأعمال السياسية التي تفتح قضايا هامة وشائكة حدثت داخل مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل شخصية هاني سلامة في مسلسل ملف سري

يخوض الفنان شريف سلامة بطولة مسلسل ملف سري، بشخصية مستشار قانوني، وفقا لما أعلنه غير حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ نشر صورته من كواليس العمل، وعلق عليها، قائلا: «المستشار يحيى عن الدين من كواليس ملف سري رمضان 2022».

مسلسل ملف سري

ويضم مسلسل ملف سري الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية والحياة، عدد من النجوم في بطولته بجانب الفنان هاني سلامة، ومنهم ماجد المصري، عائشة بن أحمد، محسن محي الدين، مريهان حسين، وغيرهم ويتولى تأليف المسلسل محمود حجاج والإخراج لـ حسين البلاسي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ومن المقرر أن يعرض مسلسل «ملف سري»، في بداية الموسم الرمضاني المقبل من سنة 2022، ويشاهده الجمهور عبر قنوات Cbc و dmc، والحياة كمان يمكن أن يشاهده بدون فواصل إعلانية من خلال منصة Watch it الرقمية ومنصة شاهد الالكترونية، ويترقب عدد كبير من الجمهور الاعلان عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري التفاصيل الكاملة الخاصة بالعمل.

آخر أعمال هاني سلامة

جدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض” المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداثه داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص.

ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا في تحدِ الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة في سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق، وكان يعرض على قناة أون خلال الموسم الرمضاني المنقضي.