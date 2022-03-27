/688484/تحرير-1500-محضر-تبوير-بنطاق-محافظة-المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاحد، إنتهاء أعمال الموجة الـ (19) لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة والتى بدأت في 19 يناير الماضى وحتى 26 مارس 2022 ، وأاشر ابو ليمون أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة بلغت ( 1163) حالة تعدى بمختلف جهات الولاية ، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة ( 1083) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة ما يزيد عن (28.884) ألف م2 ، ( 80 ) حالة تعدي على الأراضي الزراعية .

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وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تحرير (1692) محضر تبوير على مساحة ( 280 فدان و14 قيراط ) خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 26 مارس الجارى ، لافتا إلى إعادة زراعة (66) حالة تم تبويرها على مساحة ( 9 فدان و 21 قيراط ) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية .

تنفيذ إزالة فورية لـ ( 12) حالة تعدى بنطاق المحافظة

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بأنه خلال اسبوع تم تنفيذ إزالة فورية لـ ( 12) حالة تعدى بنطاق المحافظة على مساحة (7) قيراط ، حيث تم إزالة حالتين تعدى بنواحى الحلواصى والإنجب بمركز أشمون بمساحة ( قيراط و 20سهم ) ، وإزالة (7) حالات بكفر عشما بالشهداء على مساحة (2) قيراط ، بالإضافة إلى إزالة (3) حالات تعدى الأولى بناحية فيشا الصغرى بالباجور على مساحة ( قيراط و 6سهم ) ونواحى زاوية رزين بمنوف وكمشيش بمركز تلا ، كما تم تحرير ( 11) محضر تقسيم بمركزى ( منوف ، وتلا ) بمساحة ( 4 فدان و 18 قيراط ) .

جملة المساحات الزراعية التى تم تحديث وتطوير الرى بها

وحول المشروع القومى لنظم الرى الحديث ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن جملة المساحات الزراعية التى تم تحديث وتطوير الرى بها منذ بدء العمل بالمنظومة بلغت ( 7232 فدان و 4 قيراط ) بنطاق المحافظة ، مؤكدا على تكثيف الجهود لنشر التوعية بين جموع الفلاحين للحول إلى تلك الأنظمة الحديثة للرى والتى تساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه ، مشيرا إلى السلبيات التي تعاني منها الأراضي الزراعية في ظل نظام الرى بالغمر .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج (35) ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، و عمل معاينات لعدد (21) مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع ) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى المرور على ما يزيد عن (4) ألاف فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين .