حميد الشاعري يتلقى عزاء شقيقه الراحل هاتفيًا

/688485/حميد-الشاعري-يتلقى-عزاء-شقيقه-الراحل-هاتفيا

أعلن الفنان حميد الشاعري مساء أمس الجمعة الموافق 26 من شهر مارس الجاري وفاة شقيقه محمد الشاعري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عزاء شقيق حميد الشاعري

إذ كتبت حمدي الشاعري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبا الجمهور بالدعاء لشقيقه الراحل: « إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة شقيقي محمد الشاعري البقاء والدوام لله اللهم أجعله من أهل الفردوس».

عزاء شقيق حميد الشاعري

وكشف حميد الشاعري في ظهر اليوم السبت تفاصيل عزاء الراحل، فكتب: «تقام ليالي عزاء شقيقي محمد ـ بمدينة بنغازي في منزله بمنطقة الرحبة، بجانب مسجد العبار، وفي مصر.. العزاء بالهاتف».

حميد الشاعري في لجنة تحكيم الدوم

من ناحية اخرى، شارك الفنان حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي يذاع في تمام الساعة العاشرة بيومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on.

وضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

حميد الشاعري يتعاون مع ابنته في عمل غنائي جديد

وكان تعاون حميد الشاعري مع ابنته نبيلة الشاعري، في ثاني أعمالها الغنائية باللغة الانجليزية بعنوان So Suddenly من كلمات نبيلة الشاعري، والحانها، ومن توزيع والدها حميد الشاعري، وميكس وماستر محمود الشاعري، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما يتعاون حميد الشاعري مع الهضبة عمرو دياب، بعد غياب 10 أعوام، إذ كان أول الألبومات التي عملا سويًا فيها وحصلت على ضجة كبيرة بين الجمهور هو ألبوم ميال، الذي كان بداية التعاون بينهما، بعدما تعرفا على بعضيهما في أحد الحفلات الغنائية في الأردن.

وكان آخر تعاون بين الهضبة عمرو دياب والكابو حميد الشاعري، عام 1999 في ألبوم قمرين، الذي قام الشاعري بتوزي أغنيتين، هما: لسه بتحبه ياقلبي وبتوحشيني، وحققت الأغنية في ذلك الوقت نجاحات مبهرة، وذاع صيتها في مصر والوطن العربي بأكمله.