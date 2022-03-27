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قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، تغريم اليوتيوبر أحمد حسن بمبلغ قدره 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بالتحرش جنسيًا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

التعدي على الفتاة من عبر تطبيق واتس اب

ومن خلال التحقيقات تبين تورط اليوتيوبر أحمد حسن بالتعدي على الفتاة من عبر تطبيق واتس اب، ليلعن بعدها بساعات عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها.

هذا وتمت التحريات باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن، هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التعدي على الفتاة وتحريضها على ارتكاب الفسق.

تحرش بفتاع على الواتس اب.. تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه

واسفرت التحريات ان المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التعدي، من تتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ.

وتم فحص التطبيق الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن.

تحرش لفظي من اليوتيوبر أحمد حسن

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها بالالفاظ، وقالت في نص التحقيقات المجني عليها، إن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.