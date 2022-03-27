/688478/محافظ-المنوفية-يطلق-قافلة--أهلا-رمضان--لتوفير-السلع-الغذائية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاحد، إنطلاق قافلة " أهلا رمضان " بأرض المهبط بمدينة شبين الكوم التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة ، رافقه اللواء عبد الحكيم أمين قائد قطاع الأسكندرية للتبريدات والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، رئيس حي شرق شبين الكوم وممثلى مؤسسة حياة كريمة وعدد من المتطوعين بالمحافظة.

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وتفقد محافظ المنوفية نحو (33) سيارة كمنافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين ، وأشار المحافظ بان القافلة ستجوب كافه قرى المحافظة لتلبية كافة إحتياجات المواطن المنوفى طوال أيام شهر رمضان ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار ، حيث تضم قافلة " أهلا رمضان " العديد من السلع الغذائية والإستراتيجية لبيعها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ومنها " زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز- عدس - سمنة - لحوم – فراخ - اسماك – ياميش – تين – زبيب – بلح - جوز الهند - دقيق - ألبان – منظفات ، وغيرها من المنتجات الغذائية ).

توافر جميع السلع الغذائية من اللحوم والخضروات الطازجة

أشاد محافظ المنوفية بجودة المعروضات وسعرها المناسب وتوافر جميع السلع الغذائية من اللحوم والخضروات الطازجة ، ومشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر القافلة لمدة شهر و سيتم الإعلان بشكل يومى عن أماكن تواجد تلك المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة .

أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات

و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة أمام تلك القوافل لضمان توفير كافة ما يحتاجه المواطنين من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك كله في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والإحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.