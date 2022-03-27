/688477/وكيل-صحة-المنوفية-يدشن-فعاليات-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-شلل-الأطفال

دشن الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الأحد، أولى فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحضور نائب محافظ المنوفية محمد موسى و كلاً من الدكتورة رشا خضر و الدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية و الدكتور ياسر قنديل إشراف الطب الوقائي بالوزارة و بحضور قيادات الطب الوقائي بالمديرية الدكتور محمد العسكري و الدكتورة فاطمة مرزوق و بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الطبية و مسئولي الطب الوقائي بالإدارة.

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يشار الى أن الحملة ستستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 30 مارس الجاري وتستهدف تطعيم الأطفال المصريين و غير المصريين من عمر يوم و حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ نمط( 1،3) بالحضر و الريف بجميع أنحاء المحافظة من خلال 1877 فرقة ثابتة و متنقلة تجوب أنحاء المحافظة من منزل إلى منزل و من شقة إلى شقة وأماكن التجمعات و المساجد و الكنائس والأسواق لتحقيق المستهدف المرجو من تلك الحملة القومية .

الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال

وتأتي الحملات التى تنفذها وزارة الصحة و السكان سنوياً بهدف الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال و تأكيداً على رؤية الدولة للنهوض بالصحة العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي .

وتابع و كيل صحة المنوفية إنطلاق باقي فعاليات أعمال الحملة و سير عمل الفرق الطبية المشاركة بحضانات الأطفال وباقي المراكز الطبية.

تذليل العقبات أمام الفرق الطبية

كما توجه وكيل صحة المنوفية بخالص شكره و تقديره لجميع الجهات التنفيذية لحرصها على تذليل العقبات أمام الفرق الطبية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالمحافظة لإنجاح الحملة حرصاً على الصحة العامة.

وناشد وكيل صحة المنوفية جموع المواطنين بالتعاون مع جميع الفرق الطبية المشاركة لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظاً على صحة أبنائهم وحمايتهم تحقيقاً لأهداف الحملة و حفاظاً على مكتسبات الدولة من إنجازاتها خلال حملات شلل الأطفال السابقة .