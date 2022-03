/688470/تعرف-على-مواعيد-عرض-فيلم-كباتن-الزعتري-في-مصر

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مواعيد عرض فيلم كباتن الزعتري في مصر

يعرض فيلم كباتن الزعتري في مصر في سينما الزمالك، وذلك في المواعيد الاتية في سينما الزمالك حفلة 6 مساء يومياً و سينما كايرو فستيفال سيتي حفلة 6 مساء يومياً و سينما فوكس مول مصر في عروض مختلفة خلال اليوم.

جدير بالذكر أنه تدور قصة فيلم كباتن الزعتري حول الصديقان محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم. على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً، حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

معلومات حول فيلم كباتن الزعتري

ويعد فيلم كباتن الزعتري أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، وقد أمضى 8 سنوات في العمل على فيلم كباتن الزعتري في مخيم الزعتري بالأردن مع المنتجين المشاركين آية دوارة، أمجد أبو العلاء، مايكل هنريكس، والمنتجون الاستشاريون مارك لطفي، دانيل ج شالفين.

ويجز يطرح أغنية كباتن الزعتري

من ناحية أخرى، طرح ويجز منذ أيام أغنية «بعودة يا بلادي» من فيلم كباتن الزعتري، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» والتي حققت مشاهدات عالية بمجرد طرحها، وجاءت كلمات الأغنية على النحو الآتي:

على قد ما إدتني الدنيا على قد ما راح اللي راح ساب فراغ وأشكي لنفسه في شي ضاع في شي ضاع

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

إن وقعت أقول أخ وما أقولش أغراب بتعادينا طخ طخ ونيشاني صواب حفرولي الفخ يا أشرار غدارة ما سونيش الدار غير بأمر الله بكرة تهون أجبر بالخاطر أمي ربتني مقاتل ما أمشيش في الباطل ما اخزنش كرهي في الباطل وعشاني يا ساحرة قابليني مرة وإدعيلي يا غالية، ما أشوطش على الفاضي

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

بنطمح وبنطمع بيبلو القدام بيحلو الجداد بتعتم ونلمع وما يفرحش فينا العدا جري الوحوش بيقصف العمر ولو على الحاجات بنشتري وتقدم ويحلو الجداد والأيام تتعاد ومشي الأيام نكبر وبتكبر الأحلام بنبص لقدام ولا عمري في ليلة نسيت القدام وإن شيلت الهم وإن يوم كسرك طول الحساب سيبها على الله كله على الله صاحبي على الله

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

أنا في ضهر ابو الصحاب سلبوا أوطانا أحلامنا أوطان حلمنا نبقى كبار وكبرنا فرسان إفرح يا عدينا بالصعب وقولت أخ وما قلتش اخ سايبنها على الله صاحبي تشاڤي وأنا مو صلاح يا بلادي يا بلادي بعودة يا بلادي من طينة يا بشر خدونا على الهادي.