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نائب التنسيقية محمود تركى يتقدم بإقتراح المدة.. والحكومة تترجمه فى قانون جديد وترسله للنواب

انتصار نيابى جديد لـ «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتصار نيابى جديد لـ «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» .. الموافقة النهائية على مدة جديدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية دعما لحرية المجتمع المدنى«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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