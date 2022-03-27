وزارتي الهجرة والتعليم العالي: 102 طالب من العائدين من أوكرانيا لم يستوفوا...

وزارة الهجرة: تم إبلاغ الطلبة بموقفهم النهائي بعدم أداء الامتحانات طبقا لقانون الجامعات المصرية

الهجرة: إجمالي الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم إلى وزارة الهجرة للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالب وطالبة

في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

تعلن وزارتي الهجرة والتعليم العالي، أن 102 طالب ممن تقدموا بأوراقهم لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص طبقا لقانون الجامعات المصرية، وبذلك لن يتمكنوا من أداء الامتحانات المخصصة للطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم بمصر، وقد تم إبلاغ هؤلاء الطلبة بطبيعة موقفهم النهائي، عبر مجموعات الواتس اب والتليجرام وكذلك ممثل مركز وازرة الهجرة للحوار.

وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالي من تقدموا بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالب وطالبة، في الفترة من 14 مارس حتى ٢٤ مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

ومن جانبها، طالبت السفارة المصرية بأوكرانيا، الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك ولديهم مشكلة في الحصول على كشف درجات أو سحب ملفاته من الجامعات الأوكرانية، ان يرسل بياناته من خلال الرابط التالى:

‏https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdsVepGg8wgE.../viewform

وتم تنظيم مواعيد وأماكن أداء الاختبارات على النحو التالي:

طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في التاسعة والنصف صباحًا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تـحـديـد المسـار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، في مدرج 290 والكـائن بـالمبنى الرئيسي بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 6، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العيني، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني).

علما بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة، ويجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، ويسدد الطالب مقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه (ألفين جنيه).

وكانت قد بدأت وزارة الهجرة في تلقي طلبات الطلاب الدارسين بدولة أوكرانيا الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، بمقر وزارة الهجرة خلال الفترة من يوم 14 مارس وانتهي الخميس الماضي الموافق 24 مارس الجاري.