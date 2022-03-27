تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن.





وذكرت المنطقة، فى بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "ZAMZAM 1"، ويبلغ طولها 86 مترًا والغاطس 7.4 متر؛ وذلك لتفريغ 3515 طن رخام بالميناء. وأوضح البيان، أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتى حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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