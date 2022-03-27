«المعادى العسكرى» يستضيف خبيرا عالميا فى الأمراض النفسية

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور أحمد زكريا المعداوى خبير الطب النفسى للأطفال بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى الفترة من 28 مارس وحتى 8 أبريل المقبل.





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