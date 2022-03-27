جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عواصف ترابية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة وعدم استقرار فى أحوال الطقس، مما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية.





وأوضح بيان صادر من المحافظة أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق بالمحافظة. وأشار إلى أن تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لوقوع حوادث أو سقوط أشجار أو تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عواصف ترابية.. عدم استقرار بالأحوال الجوية فى الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.