إزالة 22 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ19 فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراض الزراعية أو أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب ولمنع إهدار المال العام.





وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ19 وأسفرت عن إزالة 22 حالة تعدٍ بالبناء المخالف واسترداد مساحة 4 آلاف و264 مترا مبانٍ، وإزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية، واسترداد مساحة 1 فدان و14 قيراطا بمراكز ههيا والإبراهيمية وفاقوس وكفر صقر وأبو حماد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.